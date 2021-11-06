Коммунистам не согласовали проведение шествия и митинга 7 ноября

Администрация Томска отказала КПРФ в проведении шествия и митинга, приуроченных к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, сославшись на пандемию и распоряжение губернатора о запрете массовых мероприятий.

«Мы считаем, что власть использует эпидемиологическую ситуацию как формальный предлог. Коронавирус не мешает проводить перепись населения, трехдневное голосование, концерты, только протестные мероприятия остались под запретом. Тем не менее, мы не можем игнорировать такую важную дату. Прошли выборы, обновился наш депутатский корпус, впереди принятие бюджета – нам есть, что обсудить с нашими избирателями и активными горожанами», — отметил Первый секретарь Томского горкома КПРФ, депутат гордумы Томска Андрей Петров.