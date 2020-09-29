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29 сентября,
2020
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Коммунальщиков оштрафовали на 400 тысяч рублей за превышение сроков отключения горячей воды

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За время летней ремонтной кампании департамент ЖКХ и госжилнадзора Томской области более 70 раз привлек ресурсоснабжающую организацию к административной ответственности за превышение сроков отключения горячей воды в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Коммунальщиков оштрафовали на 400 тысяч рублей за превышение сроков отключения горячей воды

«Мы провели 80 административных расследований и составили 57 протоколов об административном правонарушении. «ТомскРТС» и его должностные лица более 70 раз привлечены к административной ответственности и оштрафованы в общей сложности более чем на 380 тысяч рублей», — приводит пресс-служба слова Чингиса Цыренжапова.


Отмечается, что согласно закону, штраф за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами — 10 тысяч рублей на юрлицо и одна тысяча рублей на должностное лицо. Чингис Цыренжапов подчеркнул, что на общественном совете областного департамента ЖКХ и госжилнадзора планируется обсудить возможность увеличения штрафов.


«Мы видим, что год от года ремонтная кампания на сетях усложняется, а количество жалоб на превышение сроков отключения воды растет, — добавил Чингис Цыренжапов. — Тому есть объективная причина — значительный износ сетей, особенно квартальных. Но по итогам административных расследований мы делаем вывод, что все участники ремонтной кампании, в том числе ресурсоснабжающая организация, далеко не всегда дисциплинированно подходят к исполнению своих обязанностей».

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