Коммунальщики устранили подтопление в Советском районе Томска

На данный момент 120 кубометров воды откачали коммунальщики с придомовой территории на улице Черноморской в Томске, которая оказалась подтоплена стоками ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что вечером 18 апреля ливневая канализация затопила несколько домовладений на улице Черноморской в Советском районе Томска. Депутат гордумы Игорь Лютаев рассказал ТВ2, что стоки талой воды, стекающие с улицы Сибирской, выломали замерзшие люки ливневой канализации. Вода устремилась вниз и затопила дома.



Как сообщили в пресс-службе мэрии Томска, на место происшествия сразу прибыла техника подрядчика департамента дорожной деятельности и благоустройства и «Томскводоканала». Работы по откачке воды с придомовой территории велись до часу ночи.





Сегодня при необходимости работы на улице Черноморской продолжат, ситуация находится на контроле администрации Советского района.





В своем телеграм-канале Игорь Лютаев написал, что уровень воды после откачки упал, так как в одном из домов появилась ступенька крыльца.





«Вода по-прежнему стоит. В подполье вода держится на ночном уровне», — написал Игорь Лютаев.





В настоящее время с придомовой территории по улице Черноморской, 44/2 откачали более 120 кубометров воды. Ситуация с подтоплением участка и дома стабилизирована.