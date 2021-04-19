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19 апреля,
2021
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Новости

Коммунальщики устранили подтопление в Советском районе Томска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На данный момент 120 кубометров воды откачали коммунальщики с придомовой территории на улице Черноморской в Томске, которая оказалась подтоплена стоками ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Коммунальщики устранили подтопление в Советском районе Томска
Фото: Игорь Лютаев

Ранее сообщалось, что вечером 18 апреля ливневая канализация затопила несколько домовладений на улице Черноморской в Советском районе Томска. Депутат гордумы Игорь Лютаев рассказал ТВ2, что стоки талой воды, стекающие с улицы Сибирской, выломали замерзшие люки ливневой канализации. Вода устремилась вниз и затопила дома.


Как сообщили в пресс-службе мэрии Томска, на место происшествия сразу прибыла техника подрядчика департамента дорожной деятельности и благоустройства и «Томскводоканала». Работы по откачке воды с придомовой территории велись до часу ночи.


Сегодня при необходимости работы на улице Черноморской продолжат, ситуация находится на контроле администрации Советского района.


В своем телеграм-канале Игорь Лютаев написал, что уровень воды после откачки упал, так как в одном из домов появилась ступенька крыльца.


«Вода по-прежнему стоит. В подполье вода держится на ночном уровне», — написал Игорь Лютаев.


В настоящее время с придомовой территории по улице Черноморской, 44/2 откачали более 120 кубометров воды. Ситуация с подтоплением участка и дома стабилизирована.

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