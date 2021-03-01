«Коммерсантъ»: возбуждено уголовное дело за «слив» данных для расследования Bellingcat о Навальном

«Коммерсантъ» написал, что возбуждено уголовное дело против майора полиции Петербурга, который, по данным следствия, искал во внутренней системе данные о пассажирах, летевших рейсом 2614 из Томска в Москву. Именно этим рейсом летел Алексей Навальный в день отравления.

Так, была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что 8 и 9 сентября 2020 года в базу данных «Розыск-Магистраль», в которой содержатся сведения о перемещении людей рейсовым транспортом, заходил майор полиции Петербурга. Его интересовал рейс 2614 авиакомпании S7, летевший из Томска в Домодедово (именно им летел Навальный). Майор якобы «получил персональные данные» и «передал их третьему лицу». Позже СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).





Издание также пишет, что разработка «петербургской» утечки могла привести силовиков совсем к другим расследователям. В субботу в Санкт-Петербурге была задержана журналистка издания «База» Мяйле Мачюлите. Ее задержали 27 февраля в Санкт-Петербурге после того, как знакомый сотрудник полиции попросил девушку о встрече, обещая передать ей информацию, которая «может ее очень заинтересовать», сообщала Baza. Во время встречи ее задержали сотрудники УСБ МВД. Позже ее допросили, не разрешив при этом присутствовать адвокату, и затем отпустили. По данным «Коммерсанта», речь идет как раз об уголовном деле об утечке данных о рейсе 2614.



Напомним, 14 декабря The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, посвященное случившемуся с Алексеем Навальным. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь. Алексей Навальный выпустил ролик под названием «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался». На видео оппозиционер утверждает, что поговорил по телефону с Константином Кудрявцевым – одним из сотрудников ФСБ, участвовавших в его отравлении.