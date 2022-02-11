«Коммерсант»: ставки по ипотеке в России могут вырасти до 15%

В России продолжается рост ставок по ипотеке. С конца января ценники увеличились у семи крупнейших игроков рынка, включая Сбербанк. По отдельным программам ставки поднялись до 13% годовых — и это не предел. Эксперты считают, что с учетом увеличения ключевой ставки ЦБ, ставка по ипотеке может достичь 15% годовых, сообщил «Коммерсант».

За последние две недели семь крупнейших игроков рынка повысили ставки от 0,5 до 2,3 процентных пункта. В результате ставка по ипотеке выше 10% годовых уже у 12 российских банков. По данным «Дом.РФ», средняя ставка на первичном рынке по топ-15 банков достигла 10,44% годовых (+0,57 п. п.), на вторичном рынке — 10,56% годовых (+0,69 п. п.) и на рынке рефинансирования — 10,55% годовых (+0,25 п. п.). В банке «Дом.РФ» указали, что по итогам января и первым числам февраля снижения спроса на ипотеку не отмечают.

При этом размер среднего кредита вырос за год на 26,8% и составил почти 3,5 миллиона рублей. Таким образом, общий объем ипотеки вырос на 26% — до 331 миллиарда рублей.

Продолжение роста ставок в банках во многом связывают с действиями ЦБ по увеличению ключевой ставки. Специалисты не сомневаются, что на ближайшем заседании 11 февраля Банк России снова может поднять ключевую ставку — до 9,5%. Учитывая, что инфляция до сих пор превышает цели ЦБ, регулятор может продолжить повышать ставку: тогда показатели по ипотеке достигнут 15% годовых. При этом уровень 12-13% они превысят уж в первом квартале текущего года.