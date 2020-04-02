Коммерсант: Следующая неделя в России также станет нерабочей

Следующая неделя, с 6 по 12 апреля, будет нерабочей в России, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники у власти.





«По информации „Коммерсанта“, следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», — сообщил специальный корреспондент издания Андрей Колесников в репортаже с дистанционного совещания Владимира Путина с членами правительства. Во время совещания они отчитались о том, как выполняются меры по сокращению распространения коронавируса.





Также, по информации сайта правительства РФ, сделать следующую неделю нерабочей во время того же совещания предложили глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова. Попкова считает, что необходимо продолжить начатые меры по профилактике распространения коронавируса.





«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — заявила глава Роспотребнадзора.



