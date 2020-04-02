Коммерсант: Следующая неделя в России также станет нерабочей
Следующая неделя, с 6 по 12 апреля, будет нерабочей в России, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники у власти.
«По информации „Коммерсанта“, следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», — сообщил специальный корреспондент издания Андрей Колесников в репортаже с дистанционного совещания Владимира Путина с членами правительства. Во время совещания они отчитались о том, как выполняются меры по сокращению распространения коронавируса.
Также, по информации сайта правительства РФ, сделать следующую неделю нерабочей во время того же совещания предложили глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова. Попкова считает, что необходимо продолжить начатые меры по профилактике распространения коронавируса.
«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — заявила глава Роспотребнадзора.
Глава Роспотребналзора отметила, что в России не отмечается «взрывной рост» числа зараженных коронавирусом из-за того, что в стране своевременно приняли меры для сокращения числа контактов между гражданами. «Мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста, на 1,2; и для этого предпринимается целый ряд мер», — цитирует Попкову ТАСС.
Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей. С 31 марта по 15 апреля в Томской области действует режим самоизоляции. Он предполагает, что люди остаются дома и не выходят из жилища без крайней необходимости. Ходить можно на работу, а также в ближайший магазин, аптеку, гулять с собакой у дома, выносить мусор.
На момент публикации новости (2 апреля, 12.05) в России было официально зарегистрировано 2777 случаев заболевания коронавирусом в 75 регионах. Выздоровели 190 человек. Официально объявлено о 24 летальных исходах.Больше всего зараженных — в Москве (1880), Московской области (134) и Санкт-Петербурге (125).За последние сутки в России зафиксировано 440 случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах. По-прежнему с положительным диагнозом COVID-19 в Томской области находятся два человека, их самочувствие удовлетворительное. Один человек выздоровел.
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