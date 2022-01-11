«Коммерсант»: еда подорожала в среднем по миру на 28%

Российская продовольственная инфляция в 10% выглядит не так страшно на фоне мирового роста цен на еду: по данным отчета ООН за 2021 год в среднем по миру она подорожала на 28%. Как пишет «Коммерсант», рост цен на продовольствие в этом году самый большой за последнее десятилетие. Более того, он фронтальный, то есть дорожает все, а не только зерно или растительное масло. Прямое сопоставление с Россией невозможно, но похоже, что в стране продукты дорожают медленнее.

Цены на продовольствие по итогам прошлого года выросли на 28,1%, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Цены на злаковые культуры выросли за год на 27,2% - это самый высокий среднегодовой показатель с 2012 года. В том числе стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и 31,3% соответственно, такой рост был связан не только с увеличением спроса, но и ограничениями со стороны предложения. Рис стал единственной культурой, стоимость которой за год снизилась — на 4%,— возросшая конкуренция между производителями компенсировала эффект от роста транспортных издержек. Самый высокий рост показали растительные масла и сахар. Субиндекс стоимости первых увеличился на 65,8% - это рекордный уровень цен для среднегодового показателя. Сахар же в мире в прошлом году подорожал на 37,5% - это самое высокое значение с 2016 года. Субиндекс молочных продуктов за год вырос на 16,9%, здесь росту цен способствовало повышение потребления и импорта азиатскими странами. Тогда как цены на мясо в мире в прошлом году выросли на 12,7%.

В России продовольственные товары за год подорожали на 10,62% на фоне снижения в прошлом году сельхозпроизводства, по оценке Минсельхоза, на 2% впервые с 2018 года.

Всего, по оценке Росстата, годовая инфляция в РФ в 2021 году составила 8,39%, непродовольственные товары подорожали на 8,58% (цены на услуги росли ниже общей инфляции). Прямое сопоставление продовольственной инфляции в мире и в РФ невозможно, но она в России выглядит ниже среднемировой, при этом в ЦБ РФ отмечают, что именно продовольствие внесло основной вклад в ускоренный рост розничных цен в России в 2021 году. Кроме того, «большая часть отклонения годовой инфляции от 4% приходится на восемь крупных товарных групп: плодоовощную продукцию, яйца, молочную, мясную, рыбную продукцию, продукты переработки зерна (хлеб, макароны, крупы), мебель и стройматериалы, легковые автомобили», отмечается в обзоре инфляции регулятора за ноябрь 2021 года. В ЦБ объясняли бурный рост продовольственных цен растущими затратами производителей в сельском хозяйстве и пищевой промышленности (на основное сырье и материалы, транспортировку, упаковку) и ростом мировых цен на продовольствие.