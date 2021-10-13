Комитет Госдумы по региональной политике возглавил Алексей Диденко

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко возглавил комитет по региональной политике. В Госдуме VII созыва возглавлял комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Депутат от ЕР Татьяна Соломатина также пошла на повышение. В Госдуме восьмого созыва она стала зампредом комитета по охране здоровья.

Депутат Владимир Самокиш стал заместителем председателя комитета по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений. При этом, Владимир Самокиш признался, что хотел бы попасть в бюджетный комитет, но не смог туда пробиться.

Депутат Михаил Киселев был избран зампредом комитета по молодежной политике.