Комиссия по экологической безопасности появится в Думе Томска

«На прошлом собрании в ходе выступлений Елена Захаровна Ульянова предложила провести на площадке Думы города Томска «круглый стол» с представителями атомной отрасли, экспертами по обращению с радиоактивными отходами, депутатами, общественностью, представителями СМИ по вопросу захоронения ядерных отходов на территории ЗАТО Северск. По имеющейся информации, представители «Росатома» к такому диалогу готовы и «круглый стол» мы проведем. Но мы решили пойти дальше и создать постоянную комиссию, которая будет заниматься вопросами экологии на территории города. Это и состояние наших мусорных полигонов, и вывоз мусора, и вопросы загрязнения воздуха, и многие другие вопросы экологической безопасности населения. Кстати, такая комиссия тоже впервые создается», — сообщил спикер Думы Томска Чингис Акатаев.

Напомним, что с января 2021 года в Северск начали ввозить потенциальные ядерные отходы из Франции. Обеспокоенные секретностью ввоза зарубежных радиоактивных материалов томичи просили устроить общественное обсуждение. Чтобы снять напряженность вокруг этой темы, Центр управления регионом (ЦУР) организовал 1 декабря 2021 года прямой эфир с генеральным директором «Сибирского химического комбината» Сергеем Котовым и заместителем технического директора СХК по охране труда, ядерной и радиационной безопасности, охране окружающей среды и производственному контролю Константином Изместьевым. Ранее в анонсе встречи говорилось, что будет организован круглый стол, в котором помимо представителей Росатома примут участие экологи и лидеры общественного мнения. Но этого не случилось. Кроме того, руководители СХК не смогли дать конкретного ответа ни на один вопрос.

В свою очередь проектный директор российского отделения Гринпис Владимир Чупров рассказал ТВ2, что оказывается ни томичи, ни жители Северска с поставок потенциальных ядерных отходов ничего не получат. Росатом покупает у Франции ядерные материалы, из которых собирается извлекать немного урана для существующих атомных станций. Большую же часть планируется оставлять на хранение в надежде, что эти материалы могут когда-нибудь лет через тридцать пригодиться. А могут и не пригодиться. Поэтому Гринпис считает, что ввозимые ядерные материалы из Франции - это потенциальные радиоактивные отходы.