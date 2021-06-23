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Главная Новости Комиссия Думы поддержала инициативу присвоить Коммунальному мосту имя Егора Лигачева
Новости

Комиссия Думы поддержала инициативу присвоить Коммунальному мосту имя Егора Лигачева

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Рабочая группа единогласно решила вынести на рассмотрение Думы предложение о том, чтобы присвоить имя Егора Лигачева Коммунальному мосту. 

Егор Лигачев скончался 7 мая на 101-м году жизни. Он более 17 лет, с 1965-го по 1983-й год, возглавлял Томскую область на посту первого секретаря Томского областного комитета КПСС, а в 1999-м томичи избрали его депутатом Государственной Думы России по одномандатному округу.

Ранее обсуждалась идея дать имя Лигачева одной из улиц города. Позже Чингис Акатаев выступил с предложением назвать в честь Лигачева Коммунальный мост.

Комиссия Думы Томска по регламенту и правовым вопросам поддержала это предложение. Необходимые для этого документы администрация подготовит до конца июня.

«Строительство Коммунального моста велось при активном участии Лигачева. Тут есть определенная символизация — въезд в Томск. Сразу уходят все споры. Когда мы обсуждали идею с названием улицы, пришли к выводу, что переименование существующих улиц понесет определенные издержки, расходы, связанные с паспортными данными (граждан), адресами для юрлиц. И мы от этого ушли», — пояснил Акатаев, добавив, что называть новые улицы именем Егора Лигачева было бы некорректно.

В дальнейшем вопрос должен быть рассмотрен на собрании Думы и на заседании комиссии по топонимике.

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