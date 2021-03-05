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05 марта,
2021
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Комик Илья Соболев спародировал выступление Нарусовой, которая возмутилась «бомжовым видом» пикетчиков

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Комик из Красноярска Илья Соболев снял пародию на сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову. Ранее сенатор на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству высказалась об одиночных пикетчиках. Она сказала, что ей неприятно видеть, как «стоят какого-то бомжового вида люди», и удивилась, когда узнала, что одиночные пикеты пока не запрещены. 

Комик Илья Соболев спародировал выступление Нарусовой, которая возмутилась «бомжовым видом» пикетчиков

Пародийный ролик Илья Соболев выложил в Instagram, представ в образе Людмилы Нарусовой. На это обратил внимание красноярский телеканал ТВК.

«Сенатор» говорит, что ей неприятно видеть плачущих детей, смотреть на пенсионеров, у которых только тысячные купюры, и наблюдать за дешевыми машинами без личного водителя.


«И вот, коллеги, есть еще такие пенсионеры. И вот они прямо возле Совета Федерации ходят, и у них в руках какие-то тыщи. Я извиняюсь, тыщи же запрещены. Сейчас же только 5 тысяч у людей. Мне это неприятно», — сказал комик в образе сенатора.


Добавим, что слова Людмилы Нарусовой побудили к акционизму журналистку издания ROMB Софико Арифджанову. Она сфотографировалась у здания Совета Федерации в вечернем платье, держа плакат «Нарусова, а так ок?». 

Комик Илья Соболев спародировал выступление Нарусовой, которая возмутилась «бомжовым видом» пикетчиков

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