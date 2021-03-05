Комик Илья Соболев спародировал выступление Нарусовой, которая возмутилась «бомжовым видом» пикетчиков

Комик из Красноярска Илья Соболев снял пародию на сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову. Ранее сенатор на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству высказалась об одиночных пикетчиках. Она сказала, что ей неприятно видеть, как «стоят какого-то бомжового вида люди», и удивилась, когда узнала, что одиночные пикеты пока не запрещены.

Пародийный ролик Илья Соболев выложил в Instagram, представ в образе Людмилы Нарусовой. На это обратил внимание красноярский телеканал ТВК.

«Сенатор» говорит, что ей неприятно видеть плачущих детей, смотреть на пенсионеров, у которых только тысячные купюры, и наблюдать за дешевыми машинами без личного водителя.





«И вот, коллеги, есть еще такие пенсионеры. И вот они прямо возле Совета Федерации ходят, и у них в руках какие-то тыщи. Я извиняюсь, тыщи же запрещены. Сейчас же только 5 тысяч у людей. Мне это неприятно», — сказал комик в образе сенатора.





Добавим, что слова Людмилы Нарусовой побудили к акционизму журналистку издания ROMB Софико Арифджанову. Она сфотографировалась у здания Совета Федерации в вечернем платье, держа плакат «Нарусова, а так ок?».