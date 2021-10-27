Комендантский час, остановка транспорта и отмена массовых мероприятий: в Хакасии вводят жесткие ограничения

Власти Хакасии с 28 октября вводят в регионе жесткие коронавирусные ограничения. Планируется, что они будут действовать до конца «нерабочих дней».

На территории региона в этот период отменят все массовые мероприятия, приостанавливается работа всех предприятий сферы услуг, кроме аптек и предприятий, торгующих товарами первой необходимости. Общепиту будет разрешено работать только на вынос и доставку. Также приостанавливается оказание стоматологических услуг за исключением экстренных случаев.

В трех самых крупных городах Хакасии — Абакане, Черногорске и Саяногорске — приостановят работу общественного транспорта, при этом водители такси смогут работать при наличии сертификатов вакцинации или документов, подтверждающих перенесенный не более полугода назад коронавирус.

Жителям региона будет запрещено покидать дома с 22:00 до 6:00, уважительными причинами для выхода из дома во время комендантского часа власти считают обращение за медпомощью, занятия спортом на открытом воздухе, одиночные прогулки, поездки на работу, домой, на дачу или в магазин, а также выгул домашних животных и вынос мусора. Людям старше 60 лет выходить из дома запрещено, работодатели обязаны перевести таких сотрудников на удаленный режим работы.

Выходя на улицу, граждане обязаны иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и справку о том, что они работают в организациях, деятельность которых не приостановлена. В организациях, продолжающих работу, обяжут перевести на удаленную работу не менее половины сотрудников. Также будет приостановлено действие паспортов коллективного иммунитета — документов, которые выдаются предприятиям при вакцинации 60% сотрудников и дают преимущества по работе в условиях ограничений.

В региональных школах, детсадах и профессиональных образовательных учреждениях объявили каникулы, они начались уже сегодня, 27 октября. Федеральным, муниципальным и частным образовательным учреждениям власти порекомендовали назначить каникулы на то же время.

По данным на 26 октября, в республике за все время пандемии выявлено 42746 случаев заражения ковидом. В сентябре в регионе стабильно выявляли примерно 130 случаев в сутки, но в октябре заболеваемость начала расти, 26 октября коронавирусом заразились 185 человек, 11 человек умерли. Хотя бы первый компонент вакцины, по данным на 22 октября, поставили 186 828 человек, это примерно 35% населения. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 51,7%.