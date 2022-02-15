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Команда ТВ2 собрала 400 тысяч на съемки фильма «Остров» о Назинской трагедии 1933 года

ТВ2 ТВ2

На краудфандинговой платформе «Сила слова» полностью собрана сумма в 400 тысяч рублей, нужная для съемок очередного фильма ТВ2 из цикла «Антропология террора» — «Остров», о Назинской трагедии 1933 года. Сбор был объявлен в конце ноября 2021 года, и за первые же две недели краудфандинга удалось собрать более 65% нужной суммы. За весь период сбора проект поддержали около 250 человек.

В основу фильма, съемки которого начнутся весной, лягут события 1933 года. Тогда в ходе весенней кампании по очистке больших городов от «деклассированных и социально вредных элементов» на север Томской области было выслано около 6000 человек. Людей без еды и инструментов высадили на остров посреди Оби близ села Назино. От болезней и голода люди стали массово умирать. Были зафиксированы десятки случаев каннибализма. Меньше чем за три месяца на «смерть-острове» из прибывшего этапа в живых осталось около 2000 человек.

«Назинская история — достаточно известная и драматичная, — говорил во время инста-эфира, посвященного сбору на фильм, главный редактор ТВ2 Виктор Мучник. — И сама по себе интересная. Про «смерть-остров». А еще — потому что она актуальная. Вообще все эти истории актуальны — те, что касаются террора. Это истории не о прошлом, как я их понимаю, а о настоящем и будущем. Потому что это истории — о человеческом бесправии и государственном насилии. И мы, нынешние, сейчас спорим ровно о том же — где начинаются наши права, и где должны заканчиваться возможности государства в отношении нас».

Трагедия в Назино не была единственной. Но именно о ней стало известно благодаря письму инструктора окружного комитета партии Василия Величко на имя Сталина. Письмо вызвало резонанс. Комиссия Сиблага, приехавшая на остров осенью, изложенные в письме факты (в том числе, и необоснованной депортации совершенно случайных людей), подтвердила. Были проведены расследования, случились судебные процессы. Судили комендантов, судили каннибалов.

«Это история о том, что один человек может повлиять на работу целой системы, — считают журналисты ТВ2. — А значит, эта история — не только про страх и бессмысленную жестокость. Но и про надежду».

Героями фильма согласились стать потомки участников и очевидцев тех событий.

«У нас есть контакт с сыном того самого инструктора окружкома, который, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни, хранит архив своего отца, говорил во время инста-эфира ТВ2 режиссер-документалист Денис Бевз. Он очень много времени и сил посвятил сбору информации о нем. Это человек, который глубоко в теме находится... Написал историк Сергей Красильников, который тоже хотел бы участвовать. Это один из авторитетнейших исследователей данной темы. Есть работники Александровского музея, которые, в принципе, тоже готовы…

Но хотелось бы обратиться к людям — если что-то у кого-то в семье связано с Назинской историей, с этим островом — пожалуйста, свяжитесь с нами. Потому что именно эта семейная память — она сейчас дороже всего. Особенно в этой теме».

Связаться с нами можно, написав свою историю и контакты, по электронному адресу portaltv2@ mail.ru (с пометкой «Остров»), или позвонив по телефону редакции (3822) 541 901.

Команда ТВ2 благодарит всех, кто смог поддержать проект «Остров». Без вас бы этого фильма не было.

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«Это история о нашем бесправии и государственном насилии». Обсуждаем новый фильм ТВ2 «Остров»

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