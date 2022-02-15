Команда ТВ2 собрала 400 тысяч на съемки фильма «Остров» о Назинской трагедии 1933 года

«У нас есть контакт с сыном того самого инструктора окружкома, который, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни, хранит архив своего отца, — говорил во время инста-эфира ТВ2 режиссер-документалист Денис Бевз. — Он очень много времени и сил посвятил сбору информации о нем. Это человек, который глубоко в теме находится... Написал историк Сергей Красильников, который тоже хотел бы участвовать. Это один из авторитетнейших исследователей данной темы. Есть работники Александровского музея, которые, в принципе, тоже готовы…

Но хотелось бы обратиться к людям — если что-то у кого-то в семье связано с Назинской историей, с этим островом — пожалуйста, свяжитесь с нами. Потому что именно эта семейная память — она сейчас дороже всего. Особенно в этой теме».