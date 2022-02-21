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Команда продюсерского центра Insight People побывала в Томске

ТВ2 ТВ2

Активно развивающий блогосферу продюсерский центр Insight People продолжает путешествие по региональным центрам России. Следующим городом стал Томск. Команда московских резидентов в составе Авета Агабекяна, Алексея Савко, Ромы Рама и Ольги Долматовой провела презентацию проекта и кастинг.

Insight People – стремительно набирающая популярность всероссийская платформа по развитию блогинга. Начав свой путь в марте 2021 года, компания открыла креативные пространства в 45 городах России, а членами большой команды стали свыше 600 блогеров. Каждому резиденту предоставляются уникальные условия заключения контракта, полное юридическое и бухгалтерское сопровождение. Кроме того, Insight People предоставляет своим резидентам обучение на некоммерческой основе по самым различным направлениям: от основ ведения аккаунтов в социальных сетях до курсов по актёрскому мастерству. Присоединяясь к команде продюсерского центра, каждому контент-мейкеру становится доступна уникальная блогерская студия с профессиональным оборудованием. Такие пространства открываются в каждом региональном центре.

Мероприятия Insight People в Томске состоялись 19 и 20 февраля. Вся подробная информация – в официальном Instagram компании.

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