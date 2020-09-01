Команда Навального опубликовала расследование о новосибирских депутатах от Единой России
Расследование называется «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить». Оно было снято вместе с самим Алексеем Навальным во время его рабочей командировки в Новосибирск. Из Новосибирска Алексей Навальный прибыл в Томск, где тоже снимал расследование. Оно пока еще не опубликовано. Перед возвращением в Москву Алексей Навальный был отравлен в Томске.
Один из героев фильма Навального —известный новосибирский застройщик Алексей Джулай. Он является учредителем компании «Достойный сервис» и группы компаний «Дискус». С 2010 года Джулай входит в совет депутатов Новосибирска. В фильме Навальный и его команда общаются с жителями районов, застройку которых вела компания «Дискус». Все они жалуются на качество домов, щели между плитами, отсутствие горячей воды и неработающие лифты.
Другой герой фильма — глава комиссии горсовета по муниципальной собственности Сергей Бондаренко. Он руководит муниципальным предприятием «Похоронный дом «ИМИ». При этом существует и одноименная коммерческая структура, которая принадлежит супруге Бондаренко. Команда Навального доказывает, что аффилированная с Бондароенко фирма может получать деньги клиентов в ущерб городской структуре.
Также в расследовании говорится о бизнесе и имуществе других депутатов-единороссов из городского собрания — Кирилла Покровского и Евгения Яковенко.
Напомним, что Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, где политика поместили в отделение токсикореанимации городской больницы. Там он впал в кому, состояние оценивалось как тяжелое. В ночь на 22 августа врачи разрешили перевезти политика в Германию. Сейчас он находится в берлинской клинике «Шарите».
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