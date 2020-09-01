Команда Навального опубликовала расследование о новосибирских депутатах от Единой России

Расследование называется «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить». Оно было снято вместе с самим Алексеем Навальным во время его рабочей командировки в Новосибирск. Из Новосибирска Алексей Навальный прибыл в Томск, где тоже снимал расследование. Оно пока еще не опубликовано. Перед возвращением в Москву Алексей Навальный был отравлен в Томске.





Один из героев фильма Навального —известный новосибирский застройщик Алексей Джулай. Он является учредителем компании «Достойный сервис» и группы компаний «Дискус». С 2010 года Джулай входит в совет депутатов Новосибирска. В фильме Навальный и его команда общаются с жителями районов, застройку которых вела компания «Дискус». Все они жалуются на качество домов, щели между плитами, отсутствие горячей воды и неработающие лифты.