Команда Навального объявила вознаграждение за видео с камер томской гостиницы Xander

Команда политика Алексея Навального объявила вознаграждение в три миллиона рублей за видео с камер наблюдения томской гостиницы Xander, где могли отравить политика, пишет Тайга. инфо со ссылкой на сайт, посвященный отравлению. Оппозиционер останавливался в гостинице 18-20 августа 2020 года.

«Расследования об отравителях из ФСБ — это только верхушка айсберга. Нужно собрать как можно больше доказательств, чтобы весь мир узнал об отравлении Навального и других аналогичных спецоперациях. Поэтому команда Навального объявляет награду за сведения об убийцах», — говорится в письме команды Навального.