Команда Навального объявила вознаграждение за видео с камер томской гостиницы Xander

Команда политика Алексея Навального объявила вознаграждение в три миллиона рублей за видео с камер наблюдения томской гостиницы Xander, где могли отравить политика, пишет Тайга. инфо со ссылкой на сайт, посвященный отравлению. Оппозиционер останавливался в гостинице 18-20 августа 2020 года.
«Расследования об отравителях из ФСБ — это только верхушка айсберга. Нужно собрать как можно больше доказательств, чтобы весь мир узнал об отравлении Навального и других аналогичных спецоперациях. Поэтому команда Навального объявляет награду за сведения об убийцах», — говорится в письме команды Навального.
Соратники сообщают, что записи с камер наблюдения из гостиницы Xander «исчезли», их нет в материалах доследственной проверки. Сторонники предлагают, что на записях должно быть видно, кто заходил в номер. Также они предлагают денежное вознаграждение в 1,5 млн рублей за проверяемую информацию об отравлении или отравителях из ФСБ, которые фигурировали в расследовании Навального. Также вознаграждение в 500 тысяч рублей обещано тому, кто расскажет об аналогичных операциях спецслужб. Награду в 500 тысяч рублей можно получить за дополнительную информацию о судьбе предполагаемых отравителей из ФСБ.
Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время полёта из Томска в Москву в августе 2020 года. Рейс экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали, он впал в кому. Российские врачи утверждали, что не нашли следов ядов в его организме. Родственникам и соратникам удалось добиться транспортировки Навального на лечение в германскую клинику, там он вышел из комы и прошел курс реабилитации. Немецкие врачи заявили о его отравлении ядом из группы «Новичок», подтвердив результатами лабораторных исследований. Позже Навальный с командой и журналистом из Bellingcat* снял расследование о том, что его пыталась отправить группа сотрудников ФСБ.
Алексей Навальный сейчас находится в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Его взяли под стражу в аэропорту после возвращения в Москву из Германии. ФСИН посчитала, что оппозиционер нарушил условия условного содержания по так называемому делу «Ив Роше». Навальному назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.
Bellingcat* — признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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