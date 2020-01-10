Команда КВН «Вояж» просит помочь с поездкой на «КиВиН-2020»

Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2020» пройдет в Сочи с 12 по 25 января. Планирует принять в нем участие и томская команда КВН «Вояж».

Команда «Вояж» появилась в ноябре 2017 года на факультете журналистики ТГУ. На название вдохновила одноименная песня группы «Ленинград».





«В команде нет ни одного парня, мы играем чисто женским коллективом, — рассказывает ТВ2 участница команды Елизавета Томилова. — Но если вы думаете, что мы девочки, которые шутят только про ноготочки и реснички, то ошибаетесь. Мы команда, которая ломает стереотипы. Мы шутим на темы, знакомые каждому, это и бытовой юмор, и реакция на актуальные события».





Елизавета уточняет, что «Вояж» — единственная женская команда КВН, которая представляет Томск на всероссийском уровне. В 2019 году девочки играли сразу в четырех лигах. Они стали финалистами лиги КВН «Запсиб» в Тюмени (редакторы — чемпион Высшей лиги, команда КВН «Союз»). А также вице-чемпионами «Северной лиги» в Нягани (редакторы – команда КВН «Русская дорога» и чемпион Высшей лиги «Сборная Камызякского края»).





«Цель поездки на фестиваль в Сочи — побороться за участие в телевизионных лигах КВН. Фестиваль — важный этап в жизни КВНщиков, мы готовились к нему весь сезон и возлагаем на него большие надежды. Но, к сожалению, из-за отсутствия спонсоров и любой другой финансовой поддержки мы ездим на все игры за свой счет. И денег, которыми мы сейчас располагаем, хватило только на билеты в одну сторону и оплату организационного взноса. Поэтому мы обращаемся к нашему зрителю, к нашим друзьям и к тем, для кого #вояжмашина не просто выдуманный хештег с просьбой помочь девчонкам из Томска финансово. Мы будем благодарны помощи в любом размере», — говорится в сообщении в аккаунте команды в Инстаграме.





Желающие помочь могут это сделать по реквизитам:



КАРТА СБЕРБАНКА 5469 6400 1192 0283

По номеру телефона 8 (923) 435-86-72 (ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА С.) ⠀



КАРТА ВТБ 4893 4702 3092 8019

По номеру телефона 8 (953) 347-54-95 (ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА Т.)