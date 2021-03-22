Команда из Томска «Вояж» вошла в премьер-лигу КВН

В Сочи состоялся 32-й Международный фестиваль команд «КиВиН». По итогам выступлений томская команда «Вояж» прошла отбор в Премьер-лигу КВН. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Фото: взято из официального аккаунта команды "Вояж" в соцсети "ВКонтакте"

В фестивале приняли участие более 300 команд со всей России. Томск в конкурсе представляли три команды: «Вояж», «Карма» (ТГУ, ТУСУР) и «Каппа Геркулес» (ТПУ).





«В первом отборочном этапе «КиВиН» ребята сыграли только в одном конкурсе - «Приветствие», по итогам которого жюри отобрало 82 команды. Во втором этапе КВНщики представили свои выступления на суд президента международного союза КВН Александра Маслякова-старшего», — говорится в сообщении.





В итоге в Премьер-лигу прошла 21 команда, первая игра 1/8 финала пройдет в начале мая.