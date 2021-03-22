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22 марта,
2021
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Команда из Томска «Вояж» вошла в премьер-лигу КВН

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Сочи состоялся 32-й Международный фестиваль команд «КиВиН». По итогам выступлений томская команда «Вояж» прошла отбор в Премьер-лигу КВН. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Команда из Томска «Вояж» вошла в премьер-лигу КВН
Фото: взято из официального аккаунта команды "Вояж" в соцсети "ВКонтакте"

В фестивале приняли участие более 300 команд со всей России. Томск в конкурсе представляли три команды: «Вояж», «Карма» (ТГУ, ТУСУР) и «Каппа Геркулес» (ТПУ).


«В первом отборочном этапе «КиВиН» ребята сыграли только в одном конкурсе - «Приветствие», по итогам которого жюри отобрало 82 команды. Во втором этапе КВНщики представили свои выступления на суд президента международного союза КВН Александра Маслякова-старшего», — говорится в сообщении.


В итоге в Премьер-лигу прошла 21 команда, первая игра 1/8 финала пройдет в начале мая.

Добавим, что команда «Вояж» появилась в ноябре 2017 года на факультете журналистики ТГУ. На название вдохновила одноименная песня группы «Ленинград».


«Вояж» — единственная женская команда КВН, которая представляет Томск на всероссийском уровне. В 2019 году девочки играли сразу в четырех лигах. Они стали финалистами лиги КВН «Запсиб» в Тюмени (редакторы — чемпион Высшей лиги, команда КВН «Союз»). А также вице-чемпионами «Северной лиги» в Нягани (редакторы – команда КВН «Русская дорога» и чемпион Высшей лиги «Сборная Камызякского края»).

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