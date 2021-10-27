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Команда бодибилдеров из Томска вошла в десятку сильнейших команд России

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Чемпионат России по бодибилдингу завершился в Тюмени. Участие в нем приняли около 800 человек из 53 регионов страны. Томскую область представили четверо спортсменов, каждый из них поднялся на пьедестал почета, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Юлия Киямова заняла второе место в категории «фитнес-бикини до 164 см», Олег Биднюк стал серебряным призером среди спортсменов старше 50 лет, Михаил Дядюк взял серебро в весе до 100 килограмм, а Михаил Гутиков замкнул тройку сильнейших в категории до 75 килограмм. Таким образом, сборная команда Томской области вошла в десятку сильнейших команд России.

В ноябре планируется проведение чемпионата мира в испанском городе Санта-Сусанна, где выступят Юлия Киямова и Михаил Дядюк.

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