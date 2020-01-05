Колядки, флэшмоб и роспись пряников. Куда сходить в Томске 6 и 7 января

Поколядовать всей семьей на главной площади города или расписать личный пряник? Мы расскажем, как весело провести время в ближайшие праздничные дни.





6 января в 13.30 Дом детства и юношества «Наша гавань» проведет на площади Ново-Соборной семейно-развлекательную программу «Веселые колядки». Гостям обещают концерт и веселый колядовальный флешмоб. Для детей организаторы затеят большой хоровод, игры и эстафеты.





Рождество томичам предлагают отметить также в центре города. По случаю праздника на сцене площади Ново-Соборной пройдет большой концерт с участием Хора томской духовной семинарии, арт-проекта «Васильев вечер», детских и взрослых творческих коллективов Томска.





Гость праздника — ансамбль казачьей песни «Иверень» под руководством реестрового казака Александра Ковбасы. Также в программе: ярмарка, игры с аниматорами, чай с пирогами и пряниками. Когда: 7 января в 13:30. Где: пл. Ново-Соборная.