Колядки, флэшмоб и роспись пряников. Куда сходить в Томске 6 и 7 января

Поколядовать всей семьей на главной площади города или расписать личный пряник? Мы расскажем, как весело провести время в ближайшие праздничные дни.
6 января в 13.30 Дом детства и юношества «Наша гавань» проведет на площади Ново-Соборной семейно-развлекательную программу «Веселые колядки». Гостям обещают концерт и веселый колядовальный флешмоб. Для детей организаторы затеят большой хоровод, игры и эстафеты.
Рождество томичам предлагают отметить также в центре города. По случаю праздника на сцене площади Ново-Соборной пройдет большой концерт с участием Хора томской духовной семинарии, арт-проекта «Васильев вечер», детских и взрослых творческих коллективов Томска.
Гость праздника — ансамбль казачьей песни «Иверень» под руководством реестрового казака Александра Ковбасы. Также в программе: ярмарка, игры с аниматорами, чай с пирогами и пряниками. Когда: 7 января в 13:30. Где: пл. Ново-Соборная.
7 января в 12 и в 13 часов в Доме ученых Академгородка можно попробовать себя на мастер-классе по росписи рождественского пряника. Возраст участников не ограничен. Могут приходить папы и мамы с детьми, бабушки и дедушки с внуками. Пряники можно будет забрать с собой или попить с ними чай в кафе Академгородка. На мастер-класс нужно предварительно записаться по телефонам: 49-17- 58 или +7(913)-110- 3321.
В театре “Скоморох” 6 и 7 января можно посмотреть представления “Спящая красавица” и “Чудо дерево”. А ТЮЗе 8 января покажут “Легенду о Чипполино”. В “Аэлите” 6 и 7 в 12 можно посмотреть интерактивный новогодний спектакль “Одно Ух и первая зима”. Подробнее об этих и других событиях читайте в новогодней афише.