Колпашевский рыбозавод в суде будет оспаривать итоги проверки Россельхознадзора

ООО «Колпашевский рыбозавод» подало в Арбитражный суд Томской области заявление о признании незаконными итогов проверки регионального Россельхознадзора, в ходе которой было выявлено превышение норм содержания ртути в продукции предприятия. Об этом пишет «Интерфакс».

Заявление о признании действий регионального Россельхознадзора незаконными подано 28 февраля. В настоящий момент оно не принято к производству.





Как уточняет агентство со ссылкой на директора завода Владимира Репко, компания рассчитывает доказать в суде, что проверка ведомства была проведена с нарушением отбора проб.





Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года в продукции Колпашевского рыбозавода Россельхознадзор обнаружил превышение содержания ртути почти в два раза. Карась и окунь с превышениями вылавливались в Оби на территории Колпашевского района. Дополнительную экспертизу провел Роспотребнадзор и не выявил нарушений. Позже Россельхознадзор провел еще одно исследование и вновь обнаружил превышения. Расхождение результатов с экспертизой коллег ведомство объяснило более современной техникой, которую использует Россельхознадзор при работе. Сейчас для того, чтобы разобраться в конфликте ведомства и рыбозавода, создана межведомственная комиссия. В нее входят представители природоохранных служб, Рыбнадзора, департамента природных ресурсов, рыбного и охотничьего хозяйства, Роспотребнадзора, силовых структур.





Однако руководитель томского Россельхознадзора Вадим Чиркин заявлял, что тяжелые металлы специалисты ведомства находили не только в колпашевской рыбе, но и в других образцах, выловленных в Томской области. Он отмечал, что из 18 отобранных на территории региона проб в 10 выявили содержание тяжелых металлов. Московский аппарат поставил перед томским ведомством задачу найти источник загрязнения рыбы и оставил вопрос на контроле. В свою очередь, замгубернатора Андрей Кнорр был не согласен с такими результатами исследований и назвал нформацию о содержании в томской рыбе тяжелых металлов фейком.