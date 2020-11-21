Колпашевский рыбозавод не смог оспорить итоги проверки Россельхознадзора о превышении ртути

Арбитражный суд Томской области отказал ООО «Колпашевский рыбозавод» в признании недействительным предписания Россельхознадзора о приостановлении реализации продукции из-за выявленной в ней ртути. Об этом пишет Интерфакс.

«В удовлетворении требований ООО «Колпашевский рыбозавод» отказать. Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда.





Как уточнил «Интерфаксу» директор «Колпашевского рыбозавода» Владимир Репко, компания намерена обжаловать решение суда.

«Мы сдавали продукцию на исследование, получили результат – отрицательный, без превышений. А Россельхознадзор в своей ведомственной лаборатории получает совершенно другие результаты. Как в такой ситуации дальше жить и работать? И они не признают результаты других исследований», – сообщил Репко.





Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года в продукции Колпашевского рыбозавода Россельхознадзор обнаружил превышение содержания ртути почти в два раза. Карась и окунь с превышениями вылавливались в Оби на территории Колпашевского района. Дополнительную экспертизу провел Роспотребнадзор и не выявил нарушений. Позже Россельхознадзор провел еще одно исследование и вновь обнаружил превышения. Расхождение результатов с экспертизой коллег ведомство объяснило более современной техникой, которую использует Россельхознадзор при работе. Сейчас для того, чтобы разобраться в конфликте ведомства и рыбозавода, создана межведомственная комиссия. В нее входят представители природоохранных служб, Рыбнадзора, департамента природных ресурсов, рыбного и охотничьего хозяйства, Роспотребнадзора, силовых структур.





Однако руководитель томского Россельхознадзора Вадим Чиркин заявлял, что тяжелые металлы специалисты ведомства находили не только в колпашевской рыбе, но и в других образцах, выловленных в Томской области. Он отмечал, что из 18 отобранных на территории региона проб в 10 выявили содержание тяжелых металлов. Московский аппарат поставил перед томским ведомством задачу найти источник загрязнения рыбы и оставил вопрос на контроле. В свою очередь замгубернатора Андрей Кнорр был не согласен с такими результатами исследований и назвал информацию о содержании в томской рыбе тяжелых металлов фейком.