Колпашевская грибная икра или Бакчарская жимолость: началось голосование за «Вкусы России»

Сегодня, 19 ноября, началось народное голосование в рамках конкурса «Вкусы России». Оно продлится до 2 декабря 2020 года, и жители Томской области могут проголосовать за лучшие региональные продуктовые бренды, представленные на национальный конкурс «Вкусы России».
В конкурсе участвуют 13 томских региональных брендов — продукты, изготовленные на основе дикоросов: «Томское кедровое молочко», «Сибирский мармелад», «Степановская сырная карамель», «Асиновский чага-чай», «Колпашевские маринованные белые грибы», «Асиновское чаговое варенье на березовом соке», «Зырянская колбаса из мяса лося», «Томский сыр с кедровым орехом», «Бакчарская жимолость», «Сибирский козий сыр», «Экстракт сибирской березовой чаги», «Колпашевская грибная икра», «Сибирский растительный сироп для иммунитета».
Народное голосование открыто на сайте конкурса. Каждый может отдать три голоса, но только один — за бренд Томской области. Финалистов конкурсная комиссия объявит 9 декабря.
Конкурс организован Министерством сельского хозяйства РФ с целью повысить узнаваемость региональной продукции и помочь в их продвижении на рынок. Лучшие гастрономические бренды попадут в масштабную карту вкусов России и получат комплексную поддержку Минсельхоза.