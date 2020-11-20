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20 ноября,
2020
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Колпашевская грибная икра или Бакчарская жимолость: началось голосование за «Вкусы России»

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Сегодня, 19 ноября, началось народное голосование в рамках конкурса «Вкусы России». Оно продлится до 2 декабря 2020 года, и жители Томской области могут проголосовать за лучшие региональные продуктовые бренды, представленные на национальный конкурс «Вкусы России».


В конкурсе участвуют 13 томских региональных брендов — продукты, изготовленные на основе дикоросов: «Томское кедровое молочко», «Сибирский мармелад», «Степановская сырная карамель», «Асиновский чага-чай», «Колпашевские маринованные белые грибы», «Асиновское чаговое варенье на березовом соке», «Зырянская колбаса из мяса лося», «Томский сыр с кедровым орехом», «Бакчарская жимолость», «Сибирский козий сыр», «Экстракт сибирской березовой чаги», «Колпашевская грибная икра», «Сибирский растительный сироп для иммунитета».

Колпашевская грибная икра или Бакчарская жимолость: началось голосование за «Вкусы России»

Народное голосование открыто на сайте конкурса. Каждый может отдать три голоса, но только один — за бренд Томской области. Финалистов конкурсная комиссия объявит 9 декабря.


Конкурс организован Министерством сельского хозяйства РФ с целью повысить узнаваемость региональной продукции и помочь в их продвижении на рынок. Лучшие гастрономические бренды попадут в масштабную карту вкусов России и получат комплексную поддержку Минсельхоза.

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