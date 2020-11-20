Колпашевская грибная икра или Бакчарская жимолость: началось голосование за «Вкусы России»

Сегодня, 19 ноября, началось народное голосование в рамках конкурса «Вкусы России». Оно продлится до 2 декабря 2020 года, и жители Томской области могут проголосовать за лучшие региональные продуктовые бренды, представленные на национальный конкурс «Вкусы России».





В конкурсе участвуют 13 томских региональных брендов — продукты, изготовленные на основе дикоросов: «Томское кедровое молочко», «Сибирский мармелад», «Степановская сырная карамель», «Асиновский чага-чай», «Колпашевские маринованные белые грибы», «Асиновское чаговое варенье на березовом соке», «Зырянская колбаса из мяса лося», «Томский сыр с кедровым орехом», «Бакчарская жимолость», «Сибирский козий сыр», «Экстракт сибирской березовой чаги», «Колпашевская грибная икра», «Сибирский растительный сироп для иммунитета».