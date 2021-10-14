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Новости

Колпашевского экс-лесничего подозревают в служебном подлоге

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СК по Томской области сообщает, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового лесничего Колпашевского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес», являющегося депутатом Совета Саровского сельского поселения Колпашевского района. Имя подследственного не называется, но, предположительно, это Андрей Ретунских. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По предварительным данным, подозреваемый в мае 2020 года умышленно составил акты осмотров лесосеки, являющиеся официальными документами, внеся в них заведомо ложные сведения о том, что нарушений законодательства при заготовки древесины не установлено. 

В настоящее время следователями Колпашевского межрайонного следственного отдела проводятся следственные действия. Сумма ущерба из-за действий лесничего СК не сообщается.

К сожалению, ТВ2 не удалось связаться с Андреем Ретунских, чтобы узнать подробности предъявленных ему обвинений.

Обновлено в 18:01. Изначально в тексте было указано, что Ретунских — действующий лесничий. После публикации новости с редакцией ТВ2 связалась представительница Колпашевского лесничества, рассказавшая, что Ретунских уволился по собственному желанию еще летом. 

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