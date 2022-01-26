Колпашевский кабельный завод потерял 14 миллионов, заключив сделку с мошенником

Колпашевский кабельный завод «Металлист» попытался через суд добиться признания недействительной сделки с московской фирмой «Металлстроительствосервис». В марте прошлого года предприятие, собираясь купить медную проволоку, перевело на счет фирмы 14 миллионов рублей.

Как следует из решения Арбитражного суда Москвы, кабельный завод вел телефонные переговоры с неизвестным, действовавшим от имени предприятия «Уралэлектромедь» (главного юрлица в холдинге УГМК — крупнейшем российском производителе меди). После переговоров стороны подписали контракт о поставке медной проволоки на сумму 28,4 млн рублей.

Перед заключением контракта представители завода «Металлист» проверили все сведения и реквизиты, сравнив их с размещенными на сайте «Уралэлектромеди», и не нашли расхождений. Аванс в 14,2 млн по просьбе мошенника перевели на счет фирмы «Металлстроительствосервис».

В конце марта представители кабельного завода приехали в пункт отгрузки, но товара там не оказалось. Перепроверив сведения о поставщике, на заводе обнаружили, что переписку с предприятием вели с адреса, расположенного на домене @elem.com.ru, тогда как адрес, указанный на официальном сайте «Уралэлектромеди», выглядит как @elem.ru.

На запрос «Металлиста» на предприятии ответили, что не заключали с ним никаких договоров, а также не имеют соглашений с московской фирмой, на счет которой завод перевел аванс. После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В суде представители «Металлстроительствосервиса» заявили о фальсификации неизвестными финансовых документов при подписании договора с колпашевским заводом. Суд назначил экспертизу, которая пришла к выводу, что подписи в документах выполнены не директором «Металлстроительствосервиса» Владимиром Ермолаевым, а печать в документах не идентична печати компании. В связи с этим суд отклонил иск завода «Металлист» к московской фирме.