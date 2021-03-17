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17 марта,
2021
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Новости

Колонну с флагами СССР остановили в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Несколько машин с красными флагами остановили на Иркутском тракте в Томске, сообщает группа «Регион-70» в «ВК». В областном отделении КПРФ ТВ2 рассказали, что никаких акций сегодня не проводили.

Колонну с флагами СССР остановили в Томске
Фото: «Регион-70»

Сегодня 30-летие референдума о сохранении СССР, но мы никаких акций не проводили и не знаем, что за люди ехали колонной с красными флагами, — рассказали в КПРФ. — Это не активисты КПРФ и не сторонники движения «За новый социализм». Возможно, это члены «Союза СССР», но это только предположение.

Добавим, на Пушкинской развязке неизвестные вывесили красный баннер с надписью «Наш выбор социализм. 30 лет референдуму». Об это сообщает группа томского отделения КПРФ в «ВК».  

17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР как федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего СССР. Около 76,5% проголосовали за сохранение союза, при этом республики Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Армения и Молдавия отказались проводить референдум. 

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