Колонну с флагами СССР остановили в Томске

Сегодня 30-летие референдума о сохранении СССР, но мы никаких акций не проводили и не знаем, что за люди ехали колонной с красными флагами, — рассказали в КПРФ. — Это не активисты КПРФ и не сторонники движения «За новый социализм». Возможно, это члены «Союза СССР», но это только предположение.