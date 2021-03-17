Колонну с флагами СССР остановили в Томске

Несколько машин с красными флагами остановили на Иркутском тракте в Томске, сообщает группа «Регион-70» в «ВК». В областном отделении КПРФ ТВ2 рассказали, что никаких акций сегодня не проводили.
Добавим, на Пушкинской развязке неизвестные вывесили красный баннер с надписью «Наш выбор социализм. 30 лет референдуму». Об это сообщает группа томского отделения КПРФ в «ВК».
17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР как федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего СССР. Около 76,5% проголосовали за сохранение союза, при этом республики Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Армения и Молдавия отказались проводить референдум.
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