Количество заболевших коронавирусом в Томской области выросло на 56 человек

Из вновь заболевших COVID-19 у 23-х инфекция протекает бессимптомно, у 16-ти признаки ОРВИ, у 17-ти человек пневмония.

За сутки медики подтвердили коронавирус еще у 56 жителей Томской области. ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 55 человек.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус диагностирован у 2717 человек. Из них 1512 здоровы.





В обсерваторах под Томском находятся 45 человек.