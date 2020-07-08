Количество заболевших коронавирусом в Томской области выросло на 56 человек
За сутки медики подтвердили коронавирус еще у 56 жителей Томской области. ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 55 человек.
Из вновь заболевших COVID-19 у 23-х инфекция протекает бессимптомно, у 16-ти признаки ОРВИ, у 17-ти человек пневмония.
Таким образом, с начала пандемии коронавирус диагностирован у 2717 человек. Из них 1512 здоровы.
В обсерваторах под Томском находятся 45 человек.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 21,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 июля остаются 275 764 человека.
Всего в стране выявлено 700 792 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 472 511 человек.
За весь период в России от коронавируса скончались 10 667 человек.
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