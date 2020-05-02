Количество заболевших коронавирусом в Томской области превысило сто человек

Специалисты диагностировали еще пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Томской области. Общее количество заболевших в регионе составляет 102 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 мая 2020 года остаются 214 тыс. 800 человек.





За сутки в России выявили 9 623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране заболело 124 054 человека. Больше всего заболевших в Москве — свыше 62 тысяч человек. Следом идут Московская область (13314 больных) и Санкт-Петербург (4734 больных).





В Сибири больше всего заболевших в Красноярском крае — 764 человека.





1222 человека, заболевших коронавирусом, погибли. Из них один в Томской области.





В целом, в регионе вылечились 24 человека. 51 заболевший продолжает лечение. Пять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. 26 человек, у которых диагностирован вирус, находятся на самоизоляции.