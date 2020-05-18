Количество взятых томичами офлайн-кредитов упало на 53 % за месяц

В апреле количество кредитов, которые брали россияне в 2020 году, сократилось на 60 %, в Томской области – на 52,6%. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй с опорой на данные 4 тысяч кредиторов, которые передают данные в бюро.





Аналитики отмечают, что падение количества выданных кредитов в апреле 2020 года сопоставимо с «кризисным» январем 2015 года в сравнении с декабрем 2014 года. Тогда выдача потребкредитов «упала» на 61,3 %.





«В апреле 2020 года наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ было выдано в Москве (30,0 тысяч единиц), Московской области (25,3 тысячи единиц), Республике Башкортостан (20,7 тысячи единиц), Свердловской области (20,3 тысячи) и Санкт-Петербурге (17,8 тысячи)», — говорится в отчете Национального бюро.





В Томской области в апреле было выдано 5743 потребительских кредита, что на 52,6 % меньше, чем в марте — 12 127.





При этом снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны. «Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая, — полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Падение выдачи по потребительским кредитам в апреле составило 60 %. При этом онлайн-кредитование продолжает работать с небольшим снижением, а многие лидеры рынка даже нарастили свои объемы по сравнению с мартом 2020 года. В свою очередь офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, «встало». В целом, на наш взгляд, становится все более очевидным, что будущее в розничном кредитовании – за дистанционными каналами продаж».



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:



COVID-19: как получить кредитные каникулы





ПОДДЕРЖИ ТВ2!