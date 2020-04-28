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28 апреля,
2020
Новости

Количество вылечившихся от коронавируса в Томской области выросло до 15 человек

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томской области зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом:  66 находятся на лечении, 15 человек выздоровели.

За сутки в регионе зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В одном случае источник заболевания не установлен, ведется эпидемиологическое расследование, остальные – контактные с ранее заболевшими. 


В медико-санитарную часть № 2 Томска госпитализированы двое пациентов, оба входят в группу риска по возрасту (старше 60 лет), имеют сопутствующие хронические заболевания, у одного из них диагностирована пневмония. Еще один заболевший с признаками ОРВИ находится на лечении в больнице № 3. Двое под наблюдением врачей дома, симптомов не имеют.


Четверо выздоровевших – это жители района области, где очаг заболевания был установлен ранее. Трое их них находились на самоизоляции по месту жительства, один выписан из МСЧ № 2 Томска. Из районного «очага» на лечении остаются двое, оба в стационарах Томска, один подключен к аппарату ИВЛ.


Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев отметил, что эпидемиологи установили источники инфицирования двух из трех случаев, зарегистрированных накануне.


«Оба заболевших принимали участие в похоронных процессиях, в том числе за пределами региона. Сейчас устанавливается их круг общения и контактов, через который продолжится распространение инфекции», — сообщил Иван Деев.


В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 62 человека, заболевших нет.


За сутки в Томской области взято на исследование 877 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 15 281 исследование.


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