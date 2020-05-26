Количество тестов на коронавирус в Томской области должно вырасти в полтора раза

«Благодаря последовательной работе эпидемиологов и власти мы увеличили количество проводимых в регионе тестов на COVID-19 до 2300 в сутки. Это один из самых высоких показателей в Сибири, но останавливаться на этом нельзя, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Ставлю задачу в течение недели увеличить ежесуточное количество тестов до 3600. Чем более массовым мы сделаем тестирование, тем быстрее нормализуем эпидситуацию».





Ранее Роспотребнадзор отмечал, что для смягчения режима самоизоляции нужно делать не меньше 70 тестов в день на 100 тыс. жителей.



«На прошлой неделе мы в Томской области развернули работу еще 542 коек для больных коронавирусом, сейчас в регионе этих коек 1082, – сообщил губернатор. – Все они должны быть зарезервированы и находиться в полной готовности, даже несмотря на то, что сейчас необходимости в них нет. Ситуация у нас стабильная. Благодаря системной работе, мы знаем все очаги и вовремя их ликвидируем. Рост больных в последние дни вызван новыми выявленными случаями коронавируса среди чаяндинских вахтовиков и медиков. 71,3 % всех выявленных больных коронавирусом в Томской области не имеют симптомов заболевания».





На сегодняшний день в Томской области зарегистрировано 536 случаев заболевания коронавирусом: 358 на лечении (191 в стационарах, 167 на самоизоляции), 168 выздоровели, 10 умерли.



«Именно из-за большой доли бессимптомных больных мы должны быть начеку вплоть до того момента, как эпидемия в регионе закончится, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Именно поэтому нужно соблюдать обязательный масочный режим в транспорте, торговых центрах и людных общественных местах – чтобы не подвергать опасности здоровье свое, своих близких и окружающих. Большинство жителей городов и районов области это понимает, нужно убеждать остальных».





Режим повышенной готовности действует на территории Томской области до 1 июня. С 18 мая в регионе введен обязательный масочный режим.





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