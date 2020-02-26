Количество снега в Томске в два раза превышает среднегодовую норму

По данным метеорологов, количество снега, выпавшего за зиму в Томске, в два раза превышает среднегодовую норму. С начала сезона на томские снегоотвалы вывезено свыше 400 тысяч тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Общая вместимость городских полигонов составляет порядка 660 тысяч тонн снега. Сегодня снегоотвалы заполнены почти на 70 %.



За зиму «ТомскСАХ» вывез почти 305 тысяч тонн снега, еще 138 тысяч доставили сторонние компании, которые приобрели специальные талоны на вывоз снега.



Запасы воды в снеге, по данным мэрии, также превышают средние показатели и составляют 150 % нормы.



«Время и погодные условия позволяют нам по максимуму вывезти снег с территорий, которые находятся в зоне возможного подтопления талыми водами и водами малых рек. В Томске 28 таких участков. Необходимо сосредоточить работу по уборке снега с этих территорий. Это позволит снизить риски подтопления», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.



В настоящее время снегоуборочные работы в Томске ведутся в круглосуточном режиме. В среднем каждый день на улицы города выходит 178 единиц спецтехники. Кроме того, почти 150 человек осуществляют ручную уборку, преимущественно они работают в пешеходных зонах.





Мэр поручил загодя подготовить необходимую технику, провести учения по отработке действий всех служб на период весеннего паводка, проверить работу системы оповещения, организовать прочистку и протаивание ливневок и поддорожных труб.