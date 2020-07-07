Количество пациентов, умерших от коронавируса в Томской области, выросло до 21

В Томской области подтвердили смерть от коронавируса у еще одного пациента, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Число умерших от COVID-19 в регионе достигло 21.





«Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В анамнезе пациента – сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт, ишемическая болезнь сердца. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелой формой пневмонии», — прокомментировал замгубернатора Иван Деев.