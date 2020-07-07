Количество пациентов, умерших от коронавируса в Томской области, выросло до 21
В Томской области подтвердили смерть от коронавируса у еще одного пациента, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Число умерших от COVID-19 в регионе достигло 21.
«Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В анамнезе пациента – сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт, ишемическая болезнь сердца. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелой формой пневмонии», — прокомментировал замгубернатора Иван Деев.
В целом за сутки в России зафиксировано 198 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 494 человека.
Всего в стране коронавирус диагностирован у 694 230 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 463 880 человек.
Общее число заболевших в Томской области составляет 2661 человек. Из них здоровы 1457 человек.
В обсерваторах под Томском находятся 43 человека.
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