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15 июля,
2020
Новости

Количество пациентов, умерших от коронавируса в Томской области, достигло 25 человек

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Власти Томской области сообщили о еще одной смерти пациента, который ранее был болен коронавирусом. Общее число пациентов, умерших от COVID-19, по официальным данным, достигло 25 человек. 


«Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась инфекционно-токсическим шоком, миокардитом и сердечной недостаточностью», — уточняет региональный штаб.

За весь период в России от коронавируса скончались 11 770 человек. В Сибири, по официальным данным, от коронавируса скончались 693 человека.


Росстат отмечал, что в ряде регионов смертность от коронавируса занижена в разы. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подчеркивал, что региональный оперативный штаб сообщает о каждой смерти от коронавируса.


«Причем часто делает это, даже опережая федеральный оперативный штаб, рассказывая не просто о фактах смерти, но и об обстоятельствах гибели людей», — уточнял Сергей Жвачкин.


При этом в течение месяца, который предшествовал голосованию по поправкам в Конституции, в регионе о случаях смерти пациентов не сообщалось. Замгубернатора Иван Деев объяснял это тем, что сперва нужно получить заключение от патологоанатома, что смерть наступила именно от коронавируса, а не от сопутствующих заболеваний. По данным на 1 июля, 50 человек умерли от других заболеваний, в том числе хронических, при наличии коронавирусной инфекции.


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