Количество бюджетных мест в СибГМУ выросло на 20% в 2021 году

В Сибирском государственном медицинском университете на 20% увеличилось число бюджетных мест. Так в рамках приемной кампании бесплатно учиться смогут 996 абитуриентов, сообщается на сайте вуза.

Еще одно новшество приемной кампании – возможность абитуриентов выбрать предмет из перечня вступительных испытаний при поступлении на некоторые специальности. Среди таких специальностей «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Клиническая психология», «Менеджмент», «Фармация» и «Сестринское дело».

В 2020 году в СибГМУ на бюджетные места могли поступить 814 абитуриентов. Больше всего бюджетных мест было предусмотрено на специальности «Лечебное дело» — 320.





Ежегодно в СибГМУ подают заявление более 7 000 абитуриентов из 60 регионов России, а также 39 стран ближнего и дальнего зарубежья. Получить консультацию по вопросам поступления можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и в субботу с 9:00 до 13:00 в приемной комиссии СибГМУ. Телефон горячей линии: 8-800-250-93-45 (Россия), 8 (3822) 59-01-22 (страны СНГ). Также вопросы можно задать в официальной группе для абитуриентов СибГМУ в социальной сети Вконтакте.



