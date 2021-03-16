Количество бюджетных мест в СибГМУ выросло на 20% в 2021 году

В Сибирском государственном медицинском университете на 20% увеличилось число бюджетных мест. Так в рамках приемной кампании бесплатно учиться смогут 996 абитуриентов, сообщается на сайте вуза.
«Возросло количество бюджетных мест на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Клиническая психология», «Сестринское дело». Возобновлен прием обучающихся на бюджетные места по специальностям «Социальная работа» и «Менеджмент», — прокомментировал и.о. ректора СибГМУ Евгений Куликов.
Еще одно новшество приемной кампании – возможность абитуриентов выбрать предмет из перечня вступительных испытаний при поступлении на некоторые специальности. Среди таких специальностей «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Клиническая психология», «Менеджмент», «Фармация» и «Сестринское дело».
В 2020 году в СибГМУ на бюджетные места могли поступить 814 абитуриентов. Больше всего бюджетных мест было предусмотрено на специальности «Лечебное дело» — 320.
Ежегодно в СибГМУ подают заявление более 7 000 абитуриентов из 60 регионов России, а также 39 стран ближнего и дальнего зарубежья. Получить консультацию по вопросам поступления можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и в субботу с 9:00 до 13:00 в приемной комиссии СибГМУ. Телефон горячей линии: 8-800-250-93-45 (Россия), 8 (3822) 59-01-22 (страны СНГ). Также вопросы можно задать в официальной группе для абитуриентов СибГМУ в социальной сети Вконтакте.