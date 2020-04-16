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16 апреля,
2020
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Количество больных коронавирусом в Томской области выросло до 21 человека

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Специалисты подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусом в Томской области, сообщает сайт стоп.коронавирус.рф. Общее количество людей, у которых в регионе диагностировали коронавирус, увеличилось с 15 до 21 человека. 

Количество больных коронавирусом в Томской области выросло до 21 человека

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека. 


За последние сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве — свыше 17 тысяч человек.

На 16 апреля в регионе было зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19. Четыре человека  выздоровели, 11 — на лечении.  Из них семь заболевших коронавирусом находятся в респираторном госпитале в Томске, четверо – на самоизоляции. Один из заболевших подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. У остальных заболевание протекает в легкой форме.

Замгубернатора по социальной политике Иван Деев отмечал, что большинство новых выявленных граждан с COVID-19 в Томской области являются друзьями и родственниками ранее заразившегося мужчины. 


«Родственники и близкие друзья, которые, руководствуясь тем, что никто из них не ездил за границу, решили провести семейное мероприятие. Результатом стало то, что каждый день, когда мы брали смывы у близких контактов, мы выявляем пациентов с коронавирусной инфекцией», — говорил Деев.


Эпидемиологи взяли пробы у почти 200 контактировавших с заразившимися. По словам Деева, возможны новые случаи коронавируса «у некоторого количества человек».


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