Количество больных коронавирусом в Томской области составляет 97 человек

За последние сутки специалисты подтвердили еще восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Томской области. Общее количество заболевших составляет 97 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 мая 2020 остаются 211 тыс. 191 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано больше 114 тысяч случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

В регионе до конца майских праздников продолжает действовать режим самоизоляции. Выходить на улицу можно, если надо в магазин, погулять с домашним животным, выбросить мусор или на работу. При соблюдении режима самоизоляции на даче следует помнить, что при поездке лучше воспользоваться личным транспортом или такси.





При поездке на общественном транспорте после касания общедоступных поверхностей обработать руки кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками до лица, не принимать пищу.





На даче проводить время только с проживающими в одной квартире в будние дни. Избегать контактов с соседями по даче. При приготовлении пищи не забывать обрабатывать руки антисептиком, мыть овощи и фрукты проточной водой, соблюдать температурный режим хранения продуктов питания. Не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19.





Людям старше 65 лет лучше оставаться дома.