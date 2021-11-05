Количество заболевших коронавирусом в Томской области установило новый суточный максимум

253 случая заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Это является максимальным суточным количеством заболевших с начала пандемии. Также сообщается о пяти летальных исходах болезни. Выздоровели за сутки 47 человек.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 49 161 человек, 38 560 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 601 человек.
В эту статистику не входит Северск. По данным на 2 ноября, в городе за все время выявили 12 875 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 10 695 человек.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 40 735 человек, выздоровели 28 605 человек, умерли за сутки 1 192 человека - это новый суточный максимум по смертности. Всего с начала пандемии официальная статистика насчитывает 8,71 млн заболевших, 244 447 умерших.