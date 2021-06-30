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Главная Новости 89 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки
Новости

89 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2 ТВ2
23 часа назад

За сутки в Томской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 89 человек. Количество заболевших по сравнению с прошлыми сутками выросло сразу на 26 случаев.

За все время пандемии в регионе официально зафиксировали коронавирус у 34 180 человек. Выздоровели за сутки 160 пациентов, за все время — 32 568 человек. Смертей от коронавирусной инфекции в Томской области за последние сутки не зафиксировано.

Отметим, российский оперштаб сообщает о 21 042 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в стране. Также коронавирус за сутки стал причиной смерти 669 человек, это самая большая цифра с момента начала пандемии.

За все время пандемии в России зарегистрировано 5,51 млн заболевших, выздоровели пять миллионов человек.

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