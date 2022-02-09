Количество введенного жилья в Томской области выросло за счет строительства частных домов

За 2021 год в Томской области ввели в эксплуатацию 476,6 тысяч квадратных метров жилья, что на 5,6% больше, чем в 2020 году, сообщил Томскстат. При этом показатель вырос за счет индивидуального жилищного строительства.
«Предприятиями построено 177,0 тыс. кв. метров жилья. По сравнению с 2020 годом предприятия уменьшили ввод жилья на 8,5%. Населением за счет собственных и заемных средств построено 299,6 тыс. кв. метров жилья, что составило 62,9% от областного ввода жилья. Темпы индивидуального жилищного строительства выросли на 16,1% по сравнению с 2020 года», — говорится в сообщении.
Больше всего частных домов в регионе строили в Томске. Здесь ввели 166,6 тыс. квадратных метров жилья, этот показатель на 8,4% больше, чем в прошлом году. В городах и поселках городского типа Томской области достроили 203,5 тысяч квадратных метров жилья. В селах региона ввели еще 273,1 тысяч квадратов жилья, а это 57,3% от областного ввода жилья. При этом лидерах остался Томский район, где построили 223,3 тысяч квадратных метров (на 1.5% больше, чем в прошлом году).
В Томскстате отметили, что объем работ и услуг, которые выполняли строительные организации в регионе за январь-декабрь 2021 года, составил 62,2 млрд рублей и уменьшился по сравнению с прошлым годом на 10,8%.
Ранее эксперты отмечали, что в Томске в последние годы снижаются темпы строительства многоквартирников, на фоне этого снижается и число предложений на рынке недвижимости, что дополнительно вызывает рост цен на квадратный метр жилья.
Отметим, в 2020 году, по данным Томскстата, ввели 451,5 тысяч квадратных метров жилья, предприятиями построено 193,5 тысяч квадратов, тогда как населением – 258,0 тысяч квадратных метров.
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