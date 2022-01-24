«Колхоз первого разряда»: сотрудники Чаинского ЖКХ три года добиваются повышения зарплаты

«Колхоз», как называют Чаинское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства его сотрудники, снабжает все Подгорное водой и теплом, вывозит из села отходы, отвечает за благоустройство и грузоперевозки. Тарифы на услуги «колхоза» из года в год растут, в отличие от зарплат рабочих: независимо от разряда, все они получают МРОТ. За прошедшие два года сотрудники ЖКХ писали заявления в прокуратуру и трудовую инспекцию, записывали обращения к Владимиру Путину и Сергею Жвачкину. Даже выиграли суд за повышение минимальной тарифной ставки, но их зарплата не увеличилась.

Центральный вход в котельную Чаинской ПОЖКХ Центральный вход в котельную Чаинской ПОЖКХ

Спор между коллективом и руководством «колхоза» начался в 2017 году. Ставка первого разряда на предприятии тогда была 3788, хотя по отраслевому тарифному соглашению должны были платить не меньше 8790 рублей. Оплату поднимали до МРОТ, и все – технички, слесари, сварщики и водители любых разрядов – получали 12 130 рублей. Вместе с «северными» и «районными» надбавками выходило 24 260 рублей. Такой зарплаты в районе, приравненном по условиям к Крайнему Северу, на жизнь не хватало. Сейчас МРОТ вырос до 13 870 рублей, и сотрудникам «колхоза« платят чуть больше. «Выкручиваемся все, как можем. Рыбачим, охотимся, ходим за грибами, ягодой и шишкой. Ищем «калымы» какие-то, все свободное время тратим на подработки, – рассказывает оператор котельной Юрий Голубовский. – Понятно же, что на 20 с небольшим тысяч прожить на севере нереально, особенно когда у тебя несколько детей и жена не работает. У меня вот четверо детей, надо было крутиться будь здоров как, чтобы их поднять. Пока я занимался семьей, на профсоюз не было времени. Сейчас дети выросли, и я занимаюсь общественной деятельностью. Делаю, что могу, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки».

Юрий Голубовский Юрий Голубовский

Юрий Голубовский «плотно» занялся профсоюзом с 2018 года, сейчас он его председатель. Именно Юрий зачитывает обращения на видео, пишет жалобы, общается с властями и сотрудниками надзорных ведомств. Говорит, что в тонкости трудового законодательства вникал на ходу: искал информацию в интернете, обращался за советами к более опытным активистам из всероссийского профсоюза «Действие». Сперва работники «колхоза» пытались договориться с начальством о повышении зарплат и выдаче новой спецодежды без обращений в трудовую инспекцию и прокуратуру. Но, говорит Юрий, руководство ПОЖКХ во всех просьбах отказало, ссылаясь на нехватку денег. Тогда коллектив решил, что без привлечения надзорных органов не обойтись. За последние три года работники Чаинского ПОЖКХ добились, чтобы предприятие обеспечило их новой рабочей формой и платило за переработки. 9 декабря 2020 года профсоюзники записали видеообращение к Владимиру Путину из-за трехмесячной задержки зарплаты и пожаловались на ставку ниже МРОТ. В тот же день им начали выплачивать зарплату, а томская прокуратура возбудила в отношении руководства предприятия два административных дела. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал ситуацию «сбоем» и отметил, что «муниципальные власти должны отвечать за порядок на своих муниципальных предприятиях, не дожидаясь вмешательства со стороны областных или надзорных органов«. В том же декабре 2020-го всю финансовую деятельность ЖКХ на себя взял «Томскэнергосбыт» – решено было, что томские энергетики будут выводить предприятие из кризиса.

Сотрудники котельной Чаинской ПОЖКХ Сотрудники котельной Чаинской ПОЖКХ

В апреле 2021 года профсоюз «колхоза» пожаловался на низкие зарплаты уже Сергею Жвачкину. После этого прокурор Чаинского района подал иск к ЖКХ из-за несоответствия минимальной ставки на предприятии отраслевому тарифному соглашению. В августе 2021-го суд постановил, что ставка сотрудников «колхоза« должна быть не ниже 10358 рублей. Руководство предприятия подало апелляцию, но решение осталось в силе, и в ЖКХ повысили ставку первого разряда до 12797 рублей. Юрий Голубовский и другие сотрудники «колхоза» надеялись, что с новой минимальной ставкой их зарплаты вырастут до 35-40 тысяч рублей: ставку должны были умножить на межразрядный коэффициент и добавить к ней «районные» и «северные» надбавки. В январе руководство предприятия сделало сотрудникам перерасчет зарплаты, но ввело новую тарифную сетку с другими межразрядными коэффициентами. По новой сетке рабочий второго разряда получил коэффициент 1,01, третьего – 1,02, четвертого — 1,03. Зарплаты при этом увеличились лишь на сотни рублей. «Это издевательство какое-то или финансовые махинации, обман! Не знаю уже, как это назвать, – возмущается Юрий Голубовский. – С новой тарифной сеткой повышение зарплат номинальное. Сварщик пятого разряда, который учился на свою профессию, будет получать чуть больше технички первого разряда. А на нашем предприятии сварщик – спец, профи. Вот такая уравниловка! Ну пусть тогда сделают вывеску «Колхоз первого разряда» и потом говорят недовольным, чтобы искали колхоз второго или третьего разряда».

Расчетный листок Юрия Порсова Расчетный листок Юрия Порсова