Когда ждать длинные выходные в 2022 году

Новогодние праздники — не единственные длинные выходные в 2022-ом. В новом году, согласно производственному календарю, россиян ждут 118 выходных, из них 27 – праздничных дней.

23 февраля в этом году выпадает на среду. Этот день официально будет выходным. Дополнительных дней к нему не добавится. В марте нас ждет три выходных подряд. Но за понедельник 7 марта придется отработать субботу – 5 числа.

Майские выходные будут поделены на два этапа: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Между ними нужно будет отработать три дня – 4, 5 и 6-го.

День России в 2022 году выпадает на воскресенье, по случаю этого праздника отдыхаем с 11 по 13 июня. А последние длинные выходные в этом году ждут нас с 4 по 6 ноября в честь Дня народного единства.