Когда в Томской области можно начинать собирать дикоросы?

Департамент лесного хозяйства Томской области определил официальные сроки заготовки кедровой шишки, брусники и клюквы на территории региона в 2021 году, сообщает пресс-служба областной администрации.

С 25 августа разрешен сбор брусники в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и Шегарском лесничествах. С 31 августа — в Александровском, Бакчарском, Васюганском, Верхнекетском, Каргасокском, Кедровском, Колпашевском, Парабельском, Тегульдетском и Чаинском лесничествах.

Заготовка клюквы с 1 сентября разрешена в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и Шегарском лесничествах, а с 10 сентября — на остальных территориях области. По оценке специалистов средний урожай клюквы и брусники сохранится на уровне прошлых лет и составит 2 балла.

Заготавливать кедровый орех в южной части Томской области можно начинать с 20 августа. В северной части на территории Александровского, Бакчарского, Васюганского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского, Парабельского, Тегульдетского, Чаинского лесничеств — с 25 августа. Средняя урожайность кедрового ореха – 1 балл.

За сбор клюквы, брусники и шишки ранее установленных сроков грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей для граждан, от одной до двух тысяч для должностных лиц, от 10 до 20 тысяч — для юридических.