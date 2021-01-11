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11 января,
2021
Новости

Когда россиян ждут следующие длинные выходные

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Следующие длинные выходные ждут россиян в конце февраля. Они будут связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. На последнюю неделю месяца выпадут всего три рабочих дня — 24-26 февраля. 


Предшествовать сокращенной неделе будет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля включительно. На субботу, в частности, перенесен рабочий понедельник, 22 февраля.


Ранее Роструд сообщал, что у россиян в 2021 году будет семь сокращенных рабочих недель. Также длинные выходные ждут россиян 8 Марта, 12 июня и 4 ноября. Традиционно отдыхать будем и в мае. Последняя рабочая неделя перед Новым годом тоже будет укорочена.

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