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Когда не работаем в феврале и марте из-за гендерных праздников

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В этом году в честь Дня защитника Отечества будем отдыхать только 23 февраля — он выпадает на среду. Зато во вторник, 22-го числа, можно уйти с работы на час раньше, этот день объявлен сокращенным.

В марте в честь Международного женского дня выходных будет больше, правда, перед ними придется отработать шестидневную рабочую неделю — с 28 февраля по 5 марта включительно. Затем 6, 7, 8 марта отдыхаем, а в среду, 9-го числа, снова на работу. 5 марта - это также сокращенный день и официально разрешено работать на час меньше, чем обычно.

На всякий случай, расскажем и про майские праздники для тех, кто собрался куда-нибудь укатить. В мае 2022 года будем отдыхать с 1-го по 3-е и с 7-го по 10-е. Впрочем, не исключено, что, как и в прошлом году, короткую рабочую неделю между праздниками тоже сделают выходной.

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