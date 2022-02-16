Когда не работаем в феврале и марте из-за гендерных праздников

В этом году в честь Дня защитника Отечества будем отдыхать только 23 февраля — он выпадает на среду. Зато во вторник, 22-го числа, можно уйти с работы на час раньше, этот день объявлен сокращенным.

В марте в честь Международного женского дня выходных будет больше, правда, перед ними придется отработать шестидневную рабочую неделю — с 28 февраля по 5 марта включительно. Затем 6, 7, 8 марта отдыхаем, а в среду, 9-го числа, снова на работу. 5 марта - это также сокращенный день и официально разрешено работать на час меньше, чем обычно.