Когда можно собирать шишку, чернику и клюкву: опубликованы официальные сроки

Департамент лесного хозяйства Томской области определил официальные сроки заготовки кедровой шишки, брусники, черники и клюквы в регионе.



Сбор черники в южных районах разрешен с 16 июля, в северных — с 20 июля. Сбор кедрового ореха по югу региона определен с 10 августа, по северу — с 15 августа. Собирать клюкву в южных районах можно с 21 августа, в северных — с 28 августа. Заготавливать бруснику официально разрешено с 15 августа в южных районах и с 20 августа — на севере.



В течение двух месяцев лесничие вели фенологическое наблюдение за цветением растений на пробных учетных площадках. На основе полученных данных комиссия в составе представителей департаментов лесного хозяйства, потребительского рынка и общественной палаты установила официальные сроки сбора дикоросов. «В этом году они оказались самыми ранними за последние пять лет, — сообщил замначальника департамента лесного хозяйства Томской области Роман Смалев. — Созревание произошло на месяц раньше, чем обычно. От природных и биологических факторов также будет зависеть урожайность».

