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16 июля,
2020
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Когда можно собирать шишку, чернику и клюкву: опубликованы официальные сроки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Департамент лесного хозяйства Томской области определил официальные сроки заготовки кедровой шишки, брусники, черники и клюквы в регионе.

Сбор черники в южных районах разрешен с 16 июля, в северных — с 20 июля. Сбор кедрового ореха по югу региона определен с 10 августа, по северу — с 15 августа. Собирать клюкву в южных районах можно с 21 августа, в северных — с 28 августа. Заготавливать бруснику официально разрешено с 15 августа в южных районах и с 20 августа — на севере.

В течение двух месяцев лесничие вели фенологическое наблюдение за цветением растений на пробных учетных площадках. На основе полученных данных комиссия в составе представителей департаментов лесного хозяйства, потребительского рынка и общественной палаты установила официальные сроки сбора дикоросов. «В этом году они оказались самыми ранними за последние пять лет, — сообщил замначальника департамента лесного хозяйства Томской области Роман Смалев. — Созревание произошло на месяц раньше, чем обычно. От природных и биологических факторов также будет зависеть урожайность».

Однако в редакцию ТВ2 поступают тревожные сигналы о том, что некоторые любители дикоросов уже начали бить шишку в Петровском припоселковом кедровнике - особо охраняемой природной территории. Жители Петрово засняли на видео браконьеров и выгнали их из леса.

Администрация Томской области напоминает, что областным законом «Об установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд» в Томской области разрешен только сбор опавшей кедровой шишки. Заезд машин и техники в кедровники, а также преждевременное механическое сбивание шишки строго запрещены. Ягоды также должны собираться вручную в период их полного созревания.

За сбор клюквы, брусники и шишки ранее сроков их созревания грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей для граждан, от 1000 до 2000 для должностных лиц, от 10000 до 20000 для юридических лиц.

Сроки сбора дикоросов по лесничествам Томской области в 2020 году


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