Когда можно собирать шишку, чернику и клюкву: опубликованы официальные сроки
Департамент лесного хозяйства Томской области определил официальные сроки заготовки кедровой шишки, брусники, черники и клюквы в регионе.
Сбор черники в южных районах разрешен с 16 июля, в северных — с 20 июля. Сбор кедрового ореха по югу региона определен с 10 августа, по северу — с 15 августа. Собирать клюкву в южных районах можно с 21 августа, в северных — с 28 августа. Заготавливать бруснику официально разрешено с 15 августа в южных районах и с 20 августа — на севере.
В течение двух месяцев лесничие вели фенологическое наблюдение за цветением растений на пробных учетных площадках. На основе полученных данных комиссия в составе представителей департаментов лесного хозяйства, потребительского рынка и общественной палаты установила официальные сроки сбора дикоросов. «В этом году они оказались самыми ранними за последние пять лет, — сообщил замначальника департамента лесного хозяйства Томской области Роман Смалев. — Созревание произошло на месяц раньше, чем обычно. От природных и биологических факторов также будет зависеть урожайность».
Однако в редакцию ТВ2 поступают тревожные сигналы о том, что некоторые любители дикоросов уже начали бить шишку в Петровском припоселковом кедровнике - особо охраняемой природной территории. Жители Петрово засняли на видео браконьеров и выгнали их из леса.
Администрация Томской области напоминает, что областным законом «Об установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд» в Томской области разрешен только сбор опавшей кедровой шишки. Заезд машин и техники в кедровники, а также преждевременное механическое сбивание шишки строго запрещены. Ягоды также должны собираться вручную в период их полного созревания.
За сбор клюквы, брусники и шишки ранее сроков их созревания грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей для граждан, от 1000 до 2000 для должностных лиц, от 10000 до 20000 для юридических лиц.
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