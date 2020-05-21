Когда и как школьники будут сдавать ЕГЭ в России

Напомним, из-за ситуации с пандемией коронавируса Минпросвещения России сначала перенесло ЕГЭ и ОГЭ на 8 июня. Однако 13 мая стало известно, что министерство решило перенести ЕГЭ на еще более поздний срок. Экзамены для девятиклассников в этом году просто отменили.

Президент Владимир Путин назвал дату проведения Единого государственного экзамена. Он начнется 29 июня, сообщил глава государства 21 мая во время совещания по вопросам образования.

«Это оптимальные решения! Всецело поддерживаю, — написала ректор СибГМУ Ольга Кобякова в своем телеграм-канале. — Спокойно проведём приёмную кампанию в СибГМУ, как и другие университеты. Всё успеем без спешки и нервов. Длительность приёмной кампании особенно критична для медицинских вузов. На самых востребованных факультетах (лечебном и педиатрическом) доля целевых мест к общему числу бюджетных составляет 70% и 75% соответственно. У поступающих будет время заключить договоры целевого набора и осмотреться».

Обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 2020 году не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. То же самое касается ОГЭ для девятиклассников.



Выпускники, планирующие поступать в вузы, будут сдавать два ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета начиная с 29 июня. Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, сможет сдать его в августе на оставшиеся в вузах места.



Подать документы для поступления можно дистанционно в несколько вузов.



Учебный год начнется в сентябре.



Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.



Владимир Путин поставил задачу выделить дополнительные бюджетные места в вузах уже в этом году по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.