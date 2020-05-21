Когда и как школьники будут сдавать ЕГЭ в России

Президент Владимир Путин назвал дату проведения Единого государственного экзамена. Он начнется 29 июня, сообщил глава государства 21 мая во время совещания по вопросам образования.
Напомним, из-за ситуации с пандемией коронавируса Минпросвещения России сначала перенесло ЕГЭ и ОГЭ на 8 июня. Однако 13 мая стало известно, что министерство решило перенести ЕГЭ на еще более поздний срок. Экзамены для девятиклассников в этом году просто отменили.
«Это оптимальные решения! Всецело поддерживаю, — написала ректор СибГМУ Ольга Кобякова в своем телеграм-канале. — Спокойно проведём приёмную кампанию в СибГМУ, как и другие университеты. Всё успеем без спешки и нервов. Длительность приёмной кампании особенно критична для медицинских вузов. На самых востребованных факультетах (лечебном и педиатрическом) доля целевых мест к общему числу бюджетных составляет 70% и 75% соответственно. У поступающих будет время заключить договоры целевого набора и осмотреться».
Особенности ЕГЭ и ОГЭ 2020
Обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 2020 году не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. То же самое касается ОГЭ для девятиклассников.
Выпускники, планирующие поступать в вузы, будут сдавать два ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета начиная с 29 июня. Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, сможет сдать его в августе на оставшиеся в вузах места.
Подать документы для поступления можно дистанционно в несколько вузов.
Учебный год начнется в сентябре.
Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.
Владимир Путин поставил задачу выделить дополнительные бюджетные места в вузах уже в этом году по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.
Как будет проходить ЕГЭ
Среди предлагаемых Роспотребнадзором и Минпросвещения мер — зигзагообразная рассадка школьников для создания между ними необходимой дистанции.
Перед началом экзамена выпускники должны будут обработать руки антисептиком, также у них измерят температуру.
Помещения, где будут проводить экзамены, продезинфицируют.
Из-за эпидемии COVID-19 в этом году в онлайн-формате пройдут выпускные и последние звонки. О такой рекомендации Минпросвещения сообщила пресс-служба ведомства.