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Когда и как пенсионеры получат выплаты в 10 тысяч рублей

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Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, как именно и в какие сроки пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. 

Так, те, кому пенсии начисляются на банковскую карту, получат новые единовременные выплаты 2 сентября. 

«Выплата единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек», — сказала она.

Что касается тех пенсионеров, которым деньги на карту не приходят, то новые выплаты поступят им вместе с пенсией, пояснила вице-премьер. Речь идет, по ее словам, о 12,7 миллиона человек, которым деньги поступают через Почту России или других доставщиков.

Всего же помощь получат около 43 миллионов человек, уточнила Голикова.

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