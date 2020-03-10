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10 марта,
2020
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Новости

Когда будут следующие длинные выходные?

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, они связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы.

Когда будут следующие длинные выходные?

В июле 2019 года были приняты и утверждены изменения в производственном календаре 2020 года, предложенные Минтрудом РФ, согласно которым мы теперь на первомайские праздники отдыхаем 5 дней подряд. Пятница, 1 мая, праздничная, потом идут два выходных, 2 и 3 мая (суббота и воскресенье), а к ним еще прибавились, благодаря утвержденному переносу январских двух дней, 4 и 5 мая. Получается, что мы отдыхаем целых пять дней на Первомай 2020 года и 4 и 5 мая будут нерабочими.


Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные — с 9 по 11 мая включительно.

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