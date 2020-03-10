Когда будут следующие длинные выходные?

В июле 2019 года были приняты и утверждены изменения в производственном календаре 2020 года, предложенные Минтрудом РФ, согласно которым мы теперь на первомайские праздники отдыхаем 5 дней подряд. Пятница, 1 мая, праздничная, потом идут два выходных, 2 и 3 мая (суббота и воскресенье), а к ним еще прибавились, благодаря утвержденному переносу январских двух дней, 4 и 5 мая. Получается, что мы отдыхаем целых пять дней на Первомай 2020 года и 4 и 5 мая будут нерабочими.





Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные — с 9 по 11 мая включительно.