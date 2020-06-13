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13 июня,
2020
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Новости

Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области упал

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

В Томской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции упал до 1,13, сообщает региональный оперштаб. 12 июня этот показатель составлял 1,24. 

Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области упал

Одно из условий выхода региона из режима самоизоляции, который действует с 31 марта по 23 июня,   –  коэффициент распространения COVID-19 менее единицы.


Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выходу из режима «общей самоизоляции» в условиях пандемии коронавируса. Этапы выхода региона из ограничительных мероприятий определяют три фактора: проведение достаточного количество тестов на коронавирус, наличие свободного коечного фонда, а также коэффициент распространения инфекции.

Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области упал

По данным обладминистрации, два других показателя, необходимые для снятия ограничений в регионе, в Томской области по-прежнему превышают необходимый минимум. В Томской области больше 62,1 % свободных коек. Охват тестированием составляет 253,4 человек на 100 тыс. населения. И только коэффициент распространения инфекции снизился до 1,13.


Коэффициент распространения инфекции (Rt) — показатель, введенный Роспотребнадзором. Коэффициент рассчитан исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора. 


Томская область занимает седьмое (из 10) место среди регионов Сибири по заболеваемости COVID-19 и 71 место по всей России.


13 июня в Томской области было выявлено за последние сутки 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки у 12 человек контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление. Таким образом, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 1215 случаев, 14 человек скончались.

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