Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области упал
В Томской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции упал до 1,13, сообщает региональный оперштаб. 12 июня этот показатель составлял 1,24.
Одно из условий выхода региона из режима самоизоляции, который действует с 31 марта по 23 июня, – коэффициент распространения COVID-19 менее единицы.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выходу из режима «общей самоизоляции» в условиях пандемии коронавируса. Этапы выхода региона из ограничительных мероприятий определяют три фактора: проведение достаточного количество тестов на коронавирус, наличие свободного коечного фонда, а также коэффициент распространения инфекции.
По данным обладминистрации, два других показателя, необходимые для снятия ограничений в регионе, в Томской области по-прежнему превышают необходимый минимум. В Томской области больше 62,1 % свободных коек. Охват тестированием составляет 253,4 человек на 100 тыс. населения. И только коэффициент распространения инфекции снизился до 1,13.
Коэффициент распространения инфекции (Rt) — показатель, введенный Роспотребнадзором. Коэффициент рассчитан исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора.
Томская область занимает седьмое (из 10) место среди регионов Сибири по заболеваемости COVID-19 и 71 место по всей России.
13 июня в Томской области было выявлено за последние сутки 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки у 12 человек контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление. Таким образом, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 1215 случаев, 14 человек скончались.
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