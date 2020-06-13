Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области упал

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В Томской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции упал до 1,13, сообщает региональный оперштаб. 12 июня этот показатель составлял 1,24.

Одно из условий выхода региона из режима самоизоляции, который действует с 31 марта по 23 июня, – коэффициент распространения COVID-19 менее единицы.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выходу из режима «общей самоизоляции» в условиях пандемии коронавируса. Этапы выхода региона из ограничительных мероприятий определяют три фактора: проведение достаточного количество тестов на коронавирус, наличие свободного коечного фонда, а также коэффициент распространения инфекции.